Секретна служба визнала свої помилки під час замаху на Трампа у липні

Співробітники Секретної служби будуть притягнуті до відповідальності, повідомив Рональд Роу

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Розслідування Секретної служби виявило прогалини в комунікації та недостатню обачність напередодні липневої спроби вбивства кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа під час мітингу в Пенсильванії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на виконувача обов’язків директора Секретної служби США Рональда Роу.

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"Було самовдоволення з боку "деяких агентів", що призвело до порушення протоколів безпеки", – заявив Роу, додавши, що співробітники агентства будуть притягнуті до відповідальності.

"Ці покарання будуть застосовані згідно з нашим дисциплінарним процесом", – сказав він, відмовившись надати деталі.

Внутрішнє розслідування Секретної служби виявило прогалини в комунікації між державними та місцевими правоохоронними органами Пенсильванії. Охорона Трампа не знала, що правоохоронці переслідують підозрілу особу, яка згодом відкрила вогонь, пишуть журналісти.

Водночас Роу захистив дії Секретної служби під час другої спроби вбивства Трампа в його гольф-клубі у Флориді 15 вересня. У цьому випадку агент Секретної служби вистрілив у підозрюваного після того, як помітив гвинтівку.

"Схоже, що ці агенти швидко ухвалювали рішення й ухвалили правильні рішення", – сказав він.

Роу додав, що Трамп отримує такий самий рівень захисту, як президент США Джо Байден і кандидатка у президенти від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс.

23 липня директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку після хвилі обурення через те, що її відомство не змогло запобігти замаху на Трампа.

15 вересня представники кампанії Трампа заявили, що він перебуває в безпеці після того, як поблизу пролунали постріли. Згодом виявилося, що на 45-го президента готувався замах.

ФБР ідентифікувало підозрюваного у спробі замаху на Трампа як 58-річного Раяна Веслі Рута.

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