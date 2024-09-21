Секретная служба признала свои ошибки во время покушения на Трампа в июле

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Расследование Секретной службы выявило пробелы в коммуникации и недостаточную осмотрительность в преддверии июльской попытки убийства кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности директора Секретной службы США Рональда Роу.

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"Было самодовольство со стороны "некоторых агентов", что привело к нарушению протоколов безопасности", – заявил Роу, добавив, что сотрудники агентства будут привлечены к ответственности.

"Эти наказания будут применены согласно нашему дисциплинарному процессу", – сказал он, отказавшись предоставить детали.

Внутреннее расследование Секретной службы выявило пробелы в коммуникации между государственными и местными правоохранительными органами Пенсильвании. Охрана Трампа не знала, что правоохранители преследуют подозрительного человека, впоследствии открывшего огонь, пишут журналисты.

В то же время Роу защитил действия Секретной службы во время второй попытки убийства Трампа в его гольф-клубе во Флориде 15 сентября. В этом случае агент Секретной службы выстрелил в подозреваемого после того, как заметил винтовку.

"Похоже, что эти агенты быстро принимали решения и приняли правильные решения", – сказал он.

Роу добавил, что Трамп получает такой же уровень защиты, как президент США Джо Байден и кандидат в президенты от Демократической партии, действующая вице-президент Камала Харрис.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

23 июля директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после волны возмущения из-за того, что ее ведомство не смогло предотвратить покушение на Трампа.

15 сентября представители кампании Трампа заявили, что он находится в безопасности после того, как поблизости раздались выстрелы. Впоследствии оказалось, что на 45-го президента готовилось покушение.

ФБР идентифицировало подозреваемого в попытке покушения на Трампа как 58-летнего Райана Уэсли Рута.

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