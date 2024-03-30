Сербія здіймала у небо винищувачі через невідомий об'єкт
У Сербії зранку 30 березня здіймали у небо винищувачі через невідомий об’єкт у небі. Про це повідомило Міністерство оборони країни.
За даними відомства, о 10:39 сили з контролю та захисту суверенітету повітряного простору Сербії виявили над містом Валєво на висоті 5500 метрів невідомий літальний апарат.
На підставі наказу президента Александара Вучича на чергування вийшла пара винищувачів МіГ-29, а підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби продовжували чергувати і стежити за повітряним простором.
У сербському відомстві зазначили, що під час наведення пари літаків у зону перехоплення ціль була втрачена – зникла з радарів. Винищувачі продовжили політ і обстежили зону, після чого літаки отримали наказ повернутися на аеродром базування.
- 29 березня у Міноборони Румунії повідомили, що біля кордону було виявлено фрагменти, схожі на уламки дрона. Співрозмовники видання CNN Antena 3 заявили, що це нібито був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї. Розслідування ще триває.
- Також 29 березня була інформація про нібито проліт російської ракети над Молдовою, проте вона не підтвердилась.
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