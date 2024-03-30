Сербия поднимала в небо истребители из-за неизвестного объекта

Иллюстративное фото - ЭРА

В Сербии утром 30 марта поднимались в небо истребители из-за неизвестного объекта в небе. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

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По данным ведомства, в 10:39 силы по контролю и защите суверенитета воздушного пространства Сербии обнаружили над городом Валево на высоте 5500 метров неизвестный летательный аппарат.



На основании приказа президента Александара Вучича на дежурство вышла пара истребителей МиГ-29, а подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы продолжали дежурить и следить за воздушным пространством.



В сербском ведомстве отметили, что во время наведения пары самолетов в зону перехвата цель была утрачена – исчезла с радаров. Истребители продолжили полет и обследовали зону, после чего самолеты получили приказ вернуться на аэродром базирования.

29 марта в Минобороны Румынии сообщили, что у границы были обнаружены фрагменты, похожие на обломки дрона. Собеседники издания CNN Antena 3 заявили, что это якобы был российский дрон, который должен был атаковать украинские порты на Дунае. Расследование еще продолжается.

Также 29 марта была информация о якобы пролете российской ракеты над Молдовой, однако она не подтвердилась.

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