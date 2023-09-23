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Sky News: Між Британією і Росією існує секретний дипломатичний канал

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 12:38
Sky News: Між Британією і Росією існує секретний дипломатичний канал - Фото
Фото: depositphotos.com

Британські офіційні особи протягом останніх 18 місяців час від часу проводять у Відні та Нью-Йорку непублічні зустрічі з представниками Росії, стверджує Sky News.

Ці переговори в основному стосуються безпекових питань, що мають вплив не тільки На Британію, але й на весь світ – наприклад, дефіцит зерна чи ядерна безпека.

Але активних мирних переговорів з Росією, спрямованих на дипломатичне розв'язання війни, Британія не вела, сказав один з учасників цих зустрічей.

"Ми підтримуємо контакт і вважаємо вкрай важливим підтримувати відкритий діалог під ча с війни з Росією. Ми в жодному разі не ділимо країну на частини і не укладаємо мирні угоди від чийогось імені, але тримати цю лінію контакту відкритою – життєво важливо", – сказав співрозмовник Sky.

Прессекретар британського міністерства закордонних справ підтвердив, що зустрічі з російськими офіційними особами дійсно відбувалися, але, сказав він, лише тоді, коли це було "абсолютно необхідно".

Він теж відкинув будь-які підозри про те, що на переговорах підіймали питання мирної угоди між Росією та Україною. За його словами, такі чутки не є "ні правдивим, ні точним".

Андрій Водяний
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Велика БританіявійнаРосіяпереговори
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