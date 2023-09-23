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Sky News: Между Британией и Россией существует секретный дипломатический канал

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 12:38
Sky News: Между Британией и Россией существует секретный дипломатический канал - Фото
Фото: depositphotos.com

Британские официальные лица в течение последних 18 месяцев время от времени проводят в Вене и Нью-Йорке непубличные встречи с представителями России, утверждает Sky News.

Эти переговоры в основном касаются вопросов безопасности, оказывающих влияние не только на Британию, но и на весь мир – например, дефицит зерна или ядерная безопасность.

Но активных мирных переговоров с Россией, направленных на дипломатическое развязывание войны, Британия не вела, сказал один из участников этих встреч.

"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным поддерживать открытый диалог во время войны с Россией. Мы ни в коем случае не делим страну на части и не заключаем мирные соглашения от чьего-то имени, но держать эту линию контакта открытой – жизненно важно", – сказал собеседник Sky.

Пресс-секретарь британского министерства иностранных дел подтвердил, что встречи с российскими официальными лицами действительно проходили, но, сказал он, только тогда, когда это было "абсолютно необходимо".

Он тоже отверг какие-либо подозрения о том, что на переговорах поднимали вопросы мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, такие слухи не являются "ни правдивым, ни точным".

Андрей Водяный
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ВеликобританиявойнаРоссияпереговоры
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