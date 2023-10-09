ЗМІ пишуть про перемовини між Ізраїлем і ХАМАС про обмін заручниками, у Тель-Авіві заперечують

Видання Reuters і Haaretz повідомили про наявність нібито перемовин між Ізраїлем та ХАМАС, однак у Тель-Авіві їх заперечують, повідомляє Times of Israel з посиланням на неназваного чиновника.

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Співрозмовник ізраїльского видання заявив, що наразі "немає жодних перемовин" щодо обміну полоненими.

Раніше джерело Reuters повідомило, що нібито перемовини йдуть не безпосередньо між протиборчими сторонами, а за посередництва Катару та США. Джерело видання додало, що наразі начебто перемовини "йдуть позитивно, однак немає ніяких ознак прориву, оскільки обидві сторони продовжують окопуватися".

Водночас видання Haaretz з посиланням на джерело у єгипетській владі повідомило, що такі перемовини нібито дійсно відбуваються. Інсайдер припускає, що "навряд чи угоди буде досягнуто через інтенсивні бойові дії".

З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан.

Пізніше уряд офіційно оголосив про стан війни.

8 жовтня стало відомо, що серед заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США.

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