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СМИ пишут о переговорах между Израилем и ХАМАС об обмене заложников, в Тель-Авиве отрицают

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 16:40
СМИ пишут о переговорах между Израилем и ХАМАС об обмене заложников, в Тель-Авиве отрицают - Фото
Флаг Израиля (фото – EPA)

Издания Reuters и Haaretz сообщили о наличии якобы переговоров между Израилем и ХАМАС, однако в Тель-Авиве их отрицают, сообщает Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника.

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Собеседник израильского издания заявил, что пока "нет никаких переговоров" по обмену пленными.

Ранее источник Reuters сообщил, что якобы переговоры идут не непосредственно между противоборствующими сторонами, а при посредничестве Катара и США. Источник издания добавил, что сейчас якобы переговоры "идут положительно, однако нет никаких признаков прорыва, поскольку обе стороны продолжают окапываться".

В то же время издание Haaretz со ссылкой на источник в египетских властях сообщил, что такие переговоры якобы действительно проходят. Инсайдер предполагает, что "вряд ли сделка будет достигнута из-за интенсивных боевых действий".

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Калинин Артемий
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