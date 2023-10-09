СМИ пишут о переговорах между Израилем и ХАМАС об обмене заложников, в Тель-Авиве отрицают
Издания Reuters и Haaretz сообщили о наличии якобы переговоров между Израилем и ХАМАС, однако в Тель-Авиве их отрицают, сообщает Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника.
Собеседник израильского издания заявил, что пока "нет никаких переговоров" по обмену пленными.
Ранее источник Reuters сообщил, что якобы переговоры идут не непосредственно между противоборствующими сторонами, а при посредничестве Катара и США. Источник издания добавил, что сейчас якобы переговоры "идут положительно, однако нет никаких признаков прорыва, поскольку обе стороны продолжают окапываться".
В то же время издание Haaretz со ссылкой на источник в египетских властях сообщил, что такие переговоры якобы действительно проходят. Инсайдер предполагает, что "вряд ли сделка будет достигнута из-за интенсивных боевых действий".
- С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение.
- Позже правительство официально объявило о состоянии войны.
- 8 октября стало известно, что среди заложников, которых террористы ХАМАС смогли захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.
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