Спецслужби й армія Ізраїлю ліквідували заступника голови розвідки ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що авіаударом ліквідовано заступника голови розвідки ХАМАС Шааді Баруда.
Як ідеться у повідомленні, ЦАХАЛ та агенція Шин Бет ліквідували заступника голови розвідувального управління ХАМАС, який брав участь у плануванні терористичного нападу на Ізраїль.
Удару по цілі завдали ВПС ЦАХАЛ на основі інформації військової розвідки та Загальної служби безпеки.
За даними спецслужб Ізраїлю, до переходу в розвідку Баруда був головою відділу організації атак в оперативному штабі ХАМАС. Саме він разом із лідером ХАМАС у секторі Гази Ях'єю Сінваром склали план нападу на Ізраїль 7 жовтня.
До цього Баруда був командиром батальйону ХАМАС в окрузі Хан-Юніс і брав участь у плануванні кількох терористичних атак.
צה״ל ושב״כ חיסלו את סגן ראש מחלקת המודיעין של חמאס, שתכנן יחד עם סינוואר את הפשיטה הרצחנית לישראל— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023
מטוסי קרב בהכוונת מידע מודיעיני מדויק של אמ"ן ושב"כ, חיסלו היום את סגן ראש מחלקת המודיעין של חמאס, שאדי בארוד>> pic.twitter.com/hGFdSTnc7q
25 жовтня Сили оборони Ізраїлю заявили, що в результаті нічного авіаудару в секторі Гази ліквідовано колишнього "командувача військово-морських сил ХАМАС" Тайсира Мубашера.
Раніше повідомлялося, що під час операції ЦАХАЛ "Залізні мечі" вже ліквідовано не менше трьох членів політбюро ХАМАС: Джауад Абу Шамала (міністр економіки), Закарія Абу Муамар та Усама аль-Мазіні. Крім того, у цей же період ліквідований або помер своєю смертю один із засновників ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1400 жертв терористів, насамперед серед цивільних.
- 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
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