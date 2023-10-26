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Спецслужби й армія Ізраїлю ліквідували заступника голови розвідки ХАМАС

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 20:05
Спецслужби й армія Ізраїлю ліквідували заступника голови розвідки ХАМАС - Фото
Шааді Баруда (Фото - Twitter צבא ההגנה לישראל)

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що авіаударом ліквідовано заступника голови розвідки ХАМАС Шааді Баруда.

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Як ідеться у повідомленні, ЦАХАЛ та агенція Шин Бет ліквідували заступника голови розвідувального управління ХАМАС, який брав участь у плануванні терористичного нападу на Ізраїль.

Удару по цілі завдали ВПС ЦАХАЛ на основі інформації військової розвідки та Загальної служби безпеки.

За даними спецслужб Ізраїлю, до переходу в розвідку Баруда був головою відділу організації атак в оперативному штабі ХАМАС. Саме він разом із лідером ХАМАС у секторі Гази Ях'єю Сінваром склали план нападу на Ізраїль 7 жовтня.

До цього Баруда був командиром батальйону ХАМАС в окрузі Хан-Юніс і брав участь у плануванні кількох терористичних атак.

25 жовтня Сили оборони Ізраїлю заявили, що в результаті нічного авіаудару в секторі Гази ліквідовано колишнього "командувача військово-морських сил ХАМАС" Тайсира Мубашера.

Раніше повідомлялося, що під час операції ЦАХАЛ "Залізні мечі" вже ліквідовано не менше трьох членів політбюро ХАМАС: Джауад Абу Шамала (міністр економіки), Закарія Абу Муамар та Усама аль-Мазіні. Крім того, у цей же період ліквідований або помер своєю смертю один із засновників ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1400 жертв терористів, насамперед серед цивільних.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

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Сергій Бережний
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