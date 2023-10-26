Спецслужби й армія Ізраїлю ліквідували заступника голови розвідки ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що авіаударом ліквідовано заступника голови розвідки ХАМАС Шааді Баруда.

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Як ідеться у повідомленні, ЦАХАЛ та агенція Шин Бет ліквідували заступника голови розвідувального управління ХАМАС, який брав участь у плануванні терористичного нападу на Ізраїль.

Удару по цілі завдали ВПС ЦАХАЛ на основі інформації військової розвідки та Загальної служби безпеки.

За даними спецслужб Ізраїлю, до переходу в розвідку Баруда був головою відділу організації атак в оперативному штабі ХАМАС. Саме він разом із лідером ХАМАС у секторі Гази Ях'єю Сінваром склали план нападу на Ізраїль 7 жовтня.

До цього Баруда був командиром батальйону ХАМАС в окрузі Хан-Юніс і брав участь у плануванні кількох терористичних атак.

צה״ל ושב״כ חיסלו את סגן ראש מחלקת המודיעין של חמאס, שתכנן יחד עם סינוואר את הפשיטה הרצחנית לישראל



מטוסי קרב בהכוונת מידע מודיעיני מדויק של אמ"ן ושב"כ, חיסלו היום את סגן ראש מחלקת המודיעין של חמאס, שאדי בארוד>> pic.twitter.com/hGFdSTnc7q — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023

25 жовтня Сили оборони Ізраїлю заявили, що в результаті нічного авіаудару в секторі Гази ліквідовано колишнього "командувача військово-морських сил ХАМАС" Тайсира Мубашера.

Раніше повідомлялося, що під час операції ЦАХАЛ "Залізні мечі" вже ліквідовано не менше трьох членів політбюро ХАМАС: Джауад Абу Шамала (міністр економіки), Закарія Абу Муамар та Усама аль-Мазіні. Крім того, у цей же період ліквідований або помер своєю смертю один із засновників ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1400 жертв терористів, насамперед серед цивільних.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

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