Cпецслужбы и армия Израиля ликвидировали заместителя главы разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила, что авиаударом ликвидирован заместитель главы разведки ХАМАС Шаади Баруда.

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Как говорится в сообщении, ЦАХАЛ и агентство Шин Бет ликвидировали заместителя главы разведывательного управления ХАМАС, который участвовал в планировании террористического нападения на Израиль.

Удар по цели нанесли ВВС ЦАХАЛ на основе информации военной разведки и Общей службы безопасности.

По данным спецслужб Израиля, до перехода в разведку Баруда был главой отдела по организации атак в оперативном штабе ХАМАС. Именно он вместе с лидером ХАМАС в секторе Газа Яхьей Синваром составили план нападения на Израиль 7 октября.

До этого Баруда был командиром батальона ХАМАС в округе Хан-Юнис и участвовал в планировании нескольких террористических атак.

צה״ל ושב״כ חיסלו את סגן ראש מחלקת המודיעין של חמאס, שתכנן יחד עם סינוואר את הפשיטה הרצחנית לישראל



מטוסי קרב בהכוונת מידע מודיעיני מדויק של אמ"ן ושב"כ, חיסלו היום את סגן ראש מחלקת המודיעין של חמאס, שאדי בארוד>> pic.twitter.com/hGFdSTnc7q — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023

25 октября Силы обороны Израиля заявили, что в результате ночного авиаудара в секторе Газа ликвидирован бывший "командующий военно-морскими силами ХАМАС" Тайсир Мубашер.

Ранее сообщалось, что в ходе операции ЦАХАЛ "Железные мечи" уже ликвидированы не менее трех членов политбюро ХАМАС: Джауад Абу Шамала (министр экономики), Закария Абу Муамар и Усама аль-Мазини. Кроме того, в этот же период ликвидирован или умер своей смертью один из основателей ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1400 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

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