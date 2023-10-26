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Cпецслужбы и армия Израиля ликвидировали заместителя главы разведки ХАМАС

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 20:05
Cпецслужбы и армия Израиля ликвидировали заместителя главы разведки ХАМАС - Фото
Шаади Баруда (Фото - Twitter צבא ההגנה לישראל)

Армия обороны Израиля сообщила, что авиаударом ликвидирован заместитель главы разведки ХАМАС Шаади Баруда. 

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Как говорится в сообщении, ЦАХАЛ и агентство Шин Бет ликвидировали заместителя главы разведывательного управления ХАМАС, который участвовал в планировании террористического нападения на Израиль.

Удар по цели нанесли ВВС ЦАХАЛ на основе информации военной разведки и Общей службы безопасности.

По данным спецслужб Израиля, до перехода в разведку Баруда был главой отдела по организации атак в оперативном штабе ХАМАС. Именно он вместе с лидером ХАМАС в секторе Газа Яхьей Синваром составили план нападения на Израиль 7 октября. 

До этого Баруда был командиром батальона ХАМАС в округе Хан-Юнис и участвовал в планировании нескольких террористических атак.

25 октября Силы обороны Израиля заявили, что в результате ночного авиаудара в секторе Газа ликвидирован бывший "командующий военно-морскими силами ХАМАС" Тайсир Мубашер.

Ранее сообщалось, что в ходе операции ЦАХАЛ "Железные мечи" уже ликвидированы не менее трех членов политбюро ХАМАС: Джауад Абу Шамала (министр экономики), Закария Абу Муамар и Усама аль-Мазини. Кроме того, в этот же период ликвидирован или умер своей смертью один из основателей ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1400 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа. 

Читайте также: ЦАХАЛ ликвидировал инженера, разрабатывавшего оружие для ХАМАС – The Times of Israel

Сергей Бережной
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