Cпецслужбы и армия Израиля ликвидировали заместителя главы разведки ХАМАС
Армия обороны Израиля сообщила, что авиаударом ликвидирован заместитель главы разведки ХАМАС Шаади Баруда.
Как говорится в сообщении, ЦАХАЛ и агентство Шин Бет ликвидировали заместителя главы разведывательного управления ХАМАС, который участвовал в планировании террористического нападения на Израиль.
Удар по цели нанесли ВВС ЦАХАЛ на основе информации военной разведки и Общей службы безопасности.
По данным спецслужб Израиля, до перехода в разведку Баруда был главой отдела по организации атак в оперативном штабе ХАМАС. Именно он вместе с лидером ХАМАС в секторе Газа Яхьей Синваром составили план нападения на Израиль 7 октября.
До этого Баруда был командиром батальона ХАМАС в округе Хан-Юнис и участвовал в планировании нескольких террористических атак.
צה״ל ושב״כ חיסלו את סגן ראש מחלקת המודיעין של חמאס, שתכנן יחד עם סינוואר את הפשיטה הרצחנית לישראל— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023
מטוסי קרב בהכוונת מידע מודיעיני מדויק של אמ"ן ושב"כ, חיסלו היום את סגן ראש מחלקת המודיעין של חמאס, שאדי בארוד>> pic.twitter.com/hGFdSTnc7q
25 октября Силы обороны Израиля заявили, что в результате ночного авиаудара в секторе Газа ликвидирован бывший "командующий военно-морскими силами ХАМАС" Тайсир Мубашер.
Ранее сообщалось, что в ходе операции ЦАХАЛ "Железные мечи" уже ликвидированы не менее трех членов политбюро ХАМАС: Джауад Абу Шамала (министр экономики), Закария Абу Муамар и Усама аль-Мазини. Кроме того, в этот же период ликвидирован или умер своей смертью один из основателей ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1400 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.
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