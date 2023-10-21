ЦАХАЛ ликвидировал инженера, разрабатывавшего оружие для ХАМАС – The Times of Israel

Израильская газета The Times of Israel пишет, что Армия обороны Израиля ликвидировала инженера террористической группы ХАМАС, ответственного за разработку оружия, в том числе и беспилотников.

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В течение 20 октября террористы в секторе Газа продолжали обстреливать юг Израиля ракетами, а израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС вечером того же дня.

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары "по многочисленным командным центрам ХАМАС и подземной инфраструктуре, а также уничтожил старшего инженера террористической группой Махмуда Сабиха".

Он возглавлял подразделение, разрабатывавшее оружие для ХАМАС, беспилотники, и "обменивался знаниями с другими террористическими группами на Ближнем Востоке", пишут журналисты.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС массированно атаковали Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.

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