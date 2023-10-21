ЦАХАЛ ліквідував інженера, який розробляв зброю для терористів ХАМАС – The Times of Israel

Ізраїльська газета The Times of Israel пише, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала інженера терористичної групи ХАМАС, який був відповідальним за розробку зброї, серед іншого й безпілотників.

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Протягом 20 жовтня терористи в секторі Гази продовжували обстрілювати південь Ізраїлю ракетами, а ізраїльські ВПС завдали ударів по об’єктах ХАМАС ввечері того ж дня.

ЦАХАЛ заявив, що завдав ударів "по численних командних центрах ХАМАС і підземній інфраструктурі, а також знищив старшого інженера терористичної групи Махмуда Сабіха".

Він очолював підрозділ, що розробляв зброю для ХАМАС, безпілотники, й "обмінювався знаннями з іншими терористичними групами на Близькому Сході", пишуть журналісти.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС масовано атакували Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

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