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ЦАХАЛ ліквідував інженера, який розробляв зброю для терористів ХАМАС – The Times of Israel

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 06:46
ЦАХАЛ ліквідував інженера, який розробляв зброю для терористів ХАМАС – The Times of Israel - Фото
Небо над Ізраїльським Ашкелоном (Фото: ЕРА, ATEF SAFADI)

Ізраїльська газета The Times of Israel пише, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала інженера терористичної групи ХАМАС, який був відповідальним за розробку зброї, серед іншого й безпілотників.

Протягом 20 жовтня терористи в секторі Гази продовжували обстрілювати південь Ізраїлю ракетами, а ізраїльські ВПС завдали ударів по об’єктах ХАМАС ввечері того ж дня.

ЦАХАЛ заявив, що завдав ударів "по численних командних центрах ХАМАС і підземній інфраструктурі, а також знищив старшого інженера терористичної групи Махмуда Сабіха".

Він очолював підрозділ, що розробляв зброю для ХАМАС, безпілотники, й "обмінювався знаннями з іншими терористичними групами на Близькому Сході", пишуть журналісти.

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Мілана Головань
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