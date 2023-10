"США підтримують Ізраїль". Блінкен прибув до Тель-Авіва – Bloomberg

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до столиці Ізраїлю в рамках "поспішно організованого візиту" до країн Близького Сходу. Про це повідомляє Bloomberg.

"Сполучені Штати підтримують Ізраїль", – сказав він у Вашингтоні перед відбуттям до Тель-Авіва.

Держсекретар зазначив, що проведе зустріч з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом країни Іцхаком Герцогом, а також іншими високопосадовцями.

The United States is working to ensure Israel has everything it needs to defend itself and its people. pic.twitter.com/HxjfyxDXgP