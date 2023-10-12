"США підтримують Ізраїль". Блінкен прибув до Тель-Авіва – Bloomberg
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до столиці Ізраїлю в рамках "поспішно організованого візиту" до країн Близького Сходу. Про це повідомляє Bloomberg.
"Сполучені Штати підтримують Ізраїль", – сказав він у Вашингтоні перед відбуттям до Тель-Авіва.
Держсекретар зазначив, що проведе зустріч з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом країни Іцхаком Герцогом, а також іншими високопосадовцями.
The United States is working to ensure Israel has everything it needs to defend itself and its people. pic.twitter.com/HxjfyxDXgP— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2023
Як повідомив високопоставлений чиновник Держдепу, Блінкен також планує відвідати інші країни Близького Сходу в рамках більш широких дипломатичних зусиль з метою переконатися, що "інші країни та недержавні організації не скористаються [ситуацією] в Ізраїлі, коли він мститься ХАМАСу".
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".
- 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
- 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
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