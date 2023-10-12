RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"США підтримують Ізраїль". Блінкен прибув до Тель-Авіва – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 11:49
Держсекретар США Ентоні Блінкен (фото - EPA)

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до столиці Ізраїлю в рамках "поспішно організованого візиту" до країн Близького Сходу. Про це повідомляє Bloomberg.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Сполучені Штати підтримують Ізраїль", – сказав він у Вашингтоні перед відбуттям до Тель-Авіва.

Держсекретар зазначив, що проведе зустріч з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом країни Іцхаком Герцогом, а також іншими високопосадовцями.

Як повідомив високопоставлений чиновник Держдепу, Блінкен також планує відвідати інші країни Близького Сходу в рамках більш широких дипломатичних зусиль з метою переконатися, що "інші країни та недержавні організації не скористаються [ситуацією] в Ізраїлі, коли він мститься ХАМАСу".

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

Читайте також: "Легкої прогулянки не буде". Які сили має Ізраїль і його вороги на чолі з ХАМАС

Калінін Артемій
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнасшаІзраїльблизький східентоні блінкенХАМАС
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 