"США підтримують Ізраїль". Блінкен прибув до Тель-Авіва – Bloomberg

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до столиці Ізраїлю в рамках "поспішно організованого візиту" до країн Близького Сходу. Про це повідомляє Bloomberg.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Сполучені Штати підтримують Ізраїль", – сказав він у Вашингтоні перед відбуттям до Тель-Авіва.

Держсекретар зазначив, що проведе зустріч з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом країни Іцхаком Герцогом, а також іншими високопосадовцями.

The United States is working to ensure Israel has everything it needs to defend itself and its people. pic.twitter.com/HxjfyxDXgP — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2023

Як повідомив високопоставлений чиновник Держдепу, Блінкен також планує відвідати інші країни Близького Сходу в рамках більш широких дипломатичних зусиль з метою переконатися, що "інші країни та недержавні організації не скористаються [ситуацією] в Ізраїлі, коли він мститься ХАМАСу".

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

Читайте також: "Легкої прогулянки не буде". Які сили має Ізраїль і його вороги на чолі з ХАМАС

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.