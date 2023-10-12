"США поддерживают Израиль". Блинкен прибыл в Тель-Авив – Bloomberg

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в столицу Израиля в рамках "спешно организованного визита" в страны Ближнего Востока. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Соединенные Штаты поддерживают Израиль", – сказал он в Вашингтоне перед отбытием в Тель-Авив.

Госсекретарь отметил, что проведет встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом, а также другими чиновниками.

The United States is working to ensure Israel has everything it needs to defend itself and its people. pic.twitter.com/HxjfyxDXgP — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2023

Как сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа, Блинкен также планирует посетить другие страны Ближнего Востока в рамках более широких дипломатических усилий, чтобы убедиться, что "другие страны и негосударственные организации не воспользуются [ситуацией] в Израиле, когда он мстит ХАМАСу".

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

9 октября ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.

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