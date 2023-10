"США поддерживают Израиль". Блинкен прибыл в Тель-Авив – Bloomberg

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в столицу Израиля в рамках "спешно организованного визита" в страны Ближнего Востока. Об этом сообщает Bloomberg.

"Соединенные Штаты поддерживают Израиль", – сказал он в Вашингтоне перед отбытием в Тель-Авив.

Госсекретарь отметил, что проведет встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом, а также другими чиновниками.

The United States is working to ensure Israel has everything it needs to defend itself and its people. pic.twitter.com/HxjfyxDXgP