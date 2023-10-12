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"США поддерживают Израиль". Блинкен прибыл в Тель-Авив – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 11:49
Госсекретарь США Энтони Блинкен (фото – EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в столицу Израиля в рамках "спешно организованного визита" в страны Ближнего Востока. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Соединенные Штаты поддерживают Израиль", – сказал он в Вашингтоне перед отбытием в Тель-Авив.

Госсекретарь отметил, что проведет встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом, а также другими чиновниками.

Как сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа, Блинкен также планирует посетить другие страны Ближнего Востока в рамках более широких дипломатических усилий, чтобы убедиться, что "другие страны и негосударственные организации не воспользуются [ситуацией] в Израиле, когда он мстит ХАМАСу".

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Калинин Артемий
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СШАИзраильвойнахамасБлижний ВостокЭнтони Блинкен
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