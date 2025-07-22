Stellantis заперечила продаж Росії пікапів, які з'явилися у пропагандистському відео

У ролику нібито з російської "фабрики шахедів" показали щонайменше п'ять Dodge Ram 1500

Dodge Ram 1500 (Фото: wikipedia)

Корпорація Stellantis заперечила продаж Росії автомобілів Dodge Ram 1500, з яких у російському пропагандистському відео нібито з виробництва ударних безпілотників запускалися "шахеди". Про це повідомляє Le Parisien.

У відповідь на запит видання автовиробник повідомив, що не співпрацює із Росією з 2022 року.

"Як було оголошено у 2022 році, корпорація Stellantis припинила всі продажі автомобілів у Росії та призупинила свої виробничі операції в цій країні", – заявили там.

Група наголосила, що заборона відправляти автомобілі до Росії прописана для всіх каналів дистрибуції у контрактах.

Щодо незаконного ввезення автомобілів Stellantis заявила, що не може коментувати "несанкціоновані або неконтрольовані перепродажі, що здійснюються третіми сторонами".

На думку професора економіки Університету Літораль-Кот-д'Опаль Дімітрія Узунідіса, Москва обходить ембарго через Грузію, Узбекистан та Азербайджан.

"Транспортні засоби, нові чи вживані, проїжджають транзитом через ці країни, перш ніж бути перевезеними до Росії, легально чи контрабандою", – заявив він Le Parisien.

20 липня російська пропаганда поширила відео нібито з масштабного виробництва ударних дронів типу "шахед", де було показано щонайменше п'ять нових чорних Dodge Ram 1500.

У кадрі з пікапів виробництва американської компанії Ram, що належить транснаціональному гіганту Stellantis, запускалися БпЛА.