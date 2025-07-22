Stellantis опровергла продажу пикапов России, которые появились в пропагандистском видео

В ролике, якобы снятом на российской "фабрике шахедов", показано как минимум пять Dodge Ram 1500

Dodge Ram 1500 (Фото: wikipedia)

Корпорация Stellantis опровергла продажу России автомобилей Dodge Ram 1500, из которых в российском пропагандистском видео якобы с производства ударных беспилотников запускались "шахеды". Об этом сообщает Le Parisien.

В ответ на запрос издания автопроизводитель сообщил, что не сотрудничает с Россией с 2022 года.

"Как было объявлено в 2022 году, корпорация Stellantis прекратила все продажи автомобилей в России и приостановила свою производственную деятельность в этой стране", – заявили там.

Группа подчеркнула, что запрет на поставку автомобилей в Россию прописан в контрактах для всех каналов дистрибуции.

Что касается незаконного ввоза автомобилей, компания Stellantis заявила, что не может комментировать "несанкционированные или неконтролируемые перепродажи, осуществляемые третьими сторонами".

По мнению профессора экономики Университета Литораль-Кот-д'Опаль Димитрия Узунидиса, Москва обходит эмбарго через Грузию, Узбекистан и Азербайджан.

"Транспортные средства, новые или подержанные, проходят транзитом через эти страны, прежде чем быть доставленными в Россию, легально или контрабандой", — заявил он Le Parisien.

20 июля российская пропаганда распространила видео, якобы снятое на крупном производстве ударных дронов типа "шахед", на котором было показано как минимум пять новых черных Dodge Ram 1500.

На кадрах видно, как с пикапов производства американской компании Ram, принадлежащей транснациональному гиганту Stellantis, запускались беспилотники.