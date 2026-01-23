"Світ втомився від шутів". Сибіга відповів на закиди глави МЗС Ірану щодо Зеленського

Аббас Аракчі заявив, що український президент нібито закликає до незаконної агресії США проти Ірану

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на жорстку заяву глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі щодо виступу президента Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це йдеться в дописі глави української дипломатії в соціальній мережі X.

Сибіга заявив, що ображатися на слова Зеленського – це все одно, що ображатися на дзеркало.

"Як у сурі Аз-Зухруф (43:78): "Ми, безумовно, принесли вам істину, але більшість із вас відвернулися від істини", – додав він.

Сибіга зазначив, що "світ втомився від шутів". А Ірану час припинити топити власний народ у крові, набиваючи кишені й розпалюючи численні війни коштом іранців, які прагнуть миру і кращого життя.

Раніше цього самого дня Аракчі в X накинувся зі звинуваченнями на Зеленського після його висловлювання щодо Ірану у Давосі.

Глава МЗС Ірану заявив, що український президент нібито забирає кошти в європейських та американських платників податків, "щоб набити кишені своїх корумпованих генералів та протистояти тому, що він називає незаконною агресією й порушенням Статуту ООН".

"Водночас він відкрито та безсоромно закликає до незаконної агресії США проти Ірану, що порушує той самий Статут ООН", – написав Аракчі.

Він додав, звертаючись до Зеленського, що "світу набридли ці розгублені клоуни". Аракчі заявив, що нібито українська армія "кишить" іноземцями, а Іран може себе захистити.