"Світ втомився від шутів". Сибіга відповів на закиди глави МЗС Ірану щодо Зеленського
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на жорстку заяву глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі щодо виступу президента Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це йдеться в дописі глави української дипломатії в соціальній мережі X.
Сибіга заявив, що ображатися на слова Зеленського – це все одно, що ображатися на дзеркало.
"Як у сурі Аз-Зухруф (43:78): "Ми, безумовно, принесли вам істину, але більшість із вас відвернулися від істини", – додав він.
Сибіга зазначив, що "світ втомився від шутів". А Ірану час припинити топити власний народ у крові, набиваючи кишені й розпалюючи численні війни коштом іранців, які прагнуть миру і кращого життя.
Раніше цього самого дня Аракчі в X накинувся зі звинуваченнями на Зеленського після його висловлювання щодо Ірану у Давосі.
Глава МЗС Ірану заявив, що український президент нібито забирає кошти в європейських та американських платників податків, "щоб набити кишені своїх корумпованих генералів та протистояти тому, що він називає незаконною агресією й порушенням Статуту ООН".
"Водночас він відкрито та безсоромно закликає до незаконної агресії США проти Ірану, що порушує той самий Статут ООН", – написав Аракчі.
Він додав, звертаючись до Зеленського, що "світу набридли ці розгублені клоуни". Аракчі заявив, що нібито українська армія "кишить" іноземцями, а Іран може себе захистити.
- 22 січня 2026 року на форумі в Давосі Зеленський заявив, що світ не надав достатньої допомоги іранському народу, який вийшов на протести. Він зазначив, що якщо режим вистоїть, то це чіткий сигнал кожному гнобителю: убий достатню кількість людей, і ти залишишся у владі.
