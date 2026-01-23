"Мир устал от шутов". Сибига ответил на упреки главы МИД Ирана в отношении Зеленского

Аббас Аракчи заявил, что украинский президент якобы призывает к незаконной агрессии США против Ирана

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на жесткое заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи относительно выступления президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом говорится в сообщении главы украинской дипломатии в социальной сети X.

Сибига заявил, что обижаться на слова Зеленского – это все равно, что обижаться на зеркало.

"Как в суре Аз-Зухруф (43:78): "Мы, безусловно, принесли вам истину, но большинство из вас отвернулись от истины", – добавил он.

Сибига отметил, что "мир устал от шутов". А Ирану пора прекратить топить собственный народ в крови, набивая карманы и разжигая многочисленные войны за счет иранцев, которые хотят мира и лучшей жизни.

Ранее в этот же день Аракчи в X набросился с обвинениями на Зеленского после его высказывания относительно Ирана в Давосе.

Глава МИД Ирана заявил, что украинский президент якобы забирает средства у европейских и американских налогоплательщиков, "чтобы набить карманы своих коррумпированных генералов и противостоять тому, что он называет незаконной агрессией и нарушением Устава ООН".

"В то же время он открыто и бесстыдно призывает к незаконной агрессии США против Ирана, что нарушает тот же Устав ООН", – написал Аракчи.

Он добавил, обращаясь к Зеленскому, что "миру надоели эти растерянные клоуны". Аракчи заявил, что якобы украинская армия "кишит" иностранцами, а Иран может себя защитить.