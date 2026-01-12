Трамп оголосив себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели"
Президент США Дональд Трамп назвав себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели". Відповідне фото, стилізоване під скриншот з Вікіпедії, він опублікував у Truth Social.
На знімку зображений Дональд Трамп. Під фотографією міститься підпис: "Виконувач обов'язків президента Венесуели. Чинний – січень 2026".
- У ніч проти 3 січня США провели у Венесуелі спецоперацію. Диктатора країни Мадуро і його дружину схопили, вивезли до Штатів та звинуватили в наркоторгівлі.
- На першому суді 5 січня Мадуро не визнав себе винним. Наступне засідання призначено на 17 березня.
- Того самого дня віцепрезидентка – міністерка нафти Венесуели Делсі Родрігес офіційно склала присягу як тимчасова очільниця держави.
- 8 січня Трамп заявив, що США можуть здійснювати нагляд за Венесуелою і контролювати її доходи від нафти протягом багатьох років.
