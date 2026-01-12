Трамп оголосив себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели"

У соцмережі президент США виклав пост, де він називає себе виконувачем обов’язків глави латиноамериканської держави

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Aaron Schwarz)

Президент США Дональд Трамп назвав себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели". Відповідне фото, стилізоване під скриншот з Вікіпедії, він опублікував у Truth Social.

На знімку зображений Дональд Трамп. Під фотографією міститься підпис: "Виконувач обов'язків президента Венесуели. Чинний – січень 2026".

Читайте також ШІ Пентагону захопив Каракас за 30 хвилин. Чи зможе він підкорити Гренландію

Фото, де Трамп підписаний як в.о. президента Венесуели