Трамп объявил себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы"

В соцсети президент США выложил пост, где он называет себя исполняющим обязанности главы латиноамериканского государства

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Aaron Schwarz)

Президент США Дональд Трамп назвал себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". Соответствующее фото, стилизованное под скриншот из Википедии, он опубликовал у Truth Social.

На снимке изображен Дональд Трамп. Под фотографией содержится подпись: "Исполняющий обязанности президента Венесуэлы. Действующий – январь 2026 года".

Фото, где Трамп подписан как и.о. президента Венесуэлы