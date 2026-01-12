Трамп объявил себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы"
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
Президент США Дональд Трамп назвал себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". Соответствующее фото, стилизованное под скриншот из Википедии, он опубликовал у Truth Social.
На снимке изображен Дональд Трамп. Под фотографией содержится подпись: "Исполняющий обязанности президента Венесуэлы. Действующий – январь 2026 года".
- В ночь на 3 января США провели в Венесуэле спецоперацию. Диктатора страны Мадуро и его жену схватили, вывезли в Штаты и обвинили в наркоторговле.
- На первом суде 5 января Мадуро не признал себя виновным. Следующее заседание назначено на 17 марта.
- В тот же день вице-президент – министр нефти Венесуэлы Делси Родригес официально приняла присягу как временная глава государства.
- 8 января Трамп заявил, что США могут осуществлять надзор за Венесуэлой и контролировать ее доходы от нефти в течение многих лет.
Комментарии (0)