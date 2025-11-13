Трамп підписав закон про фінансування уряду, завершуючи найдовший шатдаун
Президент США Дональд Трамп підписав закон про фінансування уряду, який завершує найдовше в історії країни призупинення його роботи. Документ ухвалили обидві палати Конгресу після досягнення компромісу, повідомляє CNN.
Палата представників підтримала законопроєкт з перевагою у 222 голоси проти 209. Шість демократів проголосували "за", тоді як двоє республіканців висловилися "проти".
Документ також був схвалений Сенатом, після чого законопроєкт був відправлений президенту.
Рішення забезпечує роботу федеральних служб до кінця січня, проте залишає відкритим питання продовження податкових кредитів у межах програми Obamacare. Саме це питання стало головною точкою протистояння між демократами, які наполягали на продовженні субсидій, і республіканцями.
Протистояння між Білим домом і Конгресом призвело до масштабних перебоїв у роботі державних структур. Сотні тисяч працівників було відправлено у вимушені відпустки без зарплати, у роботі програм соціальної підтримки виникли збої.
- 1 жовтня уряд США призупинив свою роботу через неспроможність Конгресу затвердити вчасно бюджет для фінансування декількох федеральних відомств.
- За даними Aхios, шатдаун у Штатах став причиною затримки експорту зброї НАТО й Україні на $5 млрд.
- 11 листопада Сенат схвалив законопроєкт щодо відновлення роботи уряду.
