Трамп подписал закон о финансировании правительства, завершив самый длительный шатдаун

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Франсис Чанг)

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства, завершающий самое длительное в истории страны прекращение его работы. Документ был принят обеими палатами Конгресса после достижения компромисса, сообщает CNN.

Палата представителей поддержала законопроект с перевесом в 222 голоса против 209. Шесть демократов проголосовали "за", в то время как двое республиканцев высказались "против".

Документ также был одобрен Сенатом, после чего законопроект был направлен президенту.

Решение обеспечивает финансирование федеральных служб до конца января, однако оставляет открытым вопрос о продлении налоговых льгот в рамках программы Obamacare. Именно этот вопрос стал главной точкой разногласий между демократами, настаивавшими на продлении субсидий, и республиканцами.

Конфликт между Белым домом и Конгрессом привел к масштабным перебоям в работе государственных структур. Сотни тысяч сотрудников были отправлены в неоплачиваемые вынужденные отпуска, а работа программ социальной поддержки была нарушена.

Справка Шатдаун (shutdown) – это временное прекращение работы правительства США из-за отсутствия утвержденного бюджета или финансирования. Это означает, что государственные учреждения остаются без средств, федеральные служащие отправляются в неоплачиваемый отпуск. Критически важные службы продолжают работать, часто без зарплаты до завершения шатдауна. Нынешний шатдаун длился 42 дня и стал самым продолжительным в истории США. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен в 2018–2019 годах также во время президентства Трампа. Шатдаун (shutdown) – это временное прекращение работы правительства США из-за отсутствия утвержденного бюджета или финансирования. Это означает, что государственные учреждения остаются без средств, федеральные служащие отправляются в неоплачиваемый отпуск. Критически важные службы продолжают работать, часто без зарплаты до завершения шатдауна. Нынешний шатдаун длился 42 дня и стал самым продолжительным в истории США. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен в 2018–2019 годах также во время президентства Трампа.