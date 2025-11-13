Трамп подписал закон о финансировании правительства, завершив самый длительный шатдаун
Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства, завершающий самое длительное в истории страны прекращение его работы. Документ был принят обеими палатами Конгресса после достижения компромисса, сообщает CNN.
Палата представителей поддержала законопроект с перевесом в 222 голоса против 209. Шесть демократов проголосовали "за", в то время как двое республиканцев высказались "против".
Документ также был одобрен Сенатом, после чего законопроект был направлен президенту.
Решение обеспечивает финансирование федеральных служб до конца января, однако оставляет открытым вопрос о продлении налоговых льгот в рамках программы Obamacare. Именно этот вопрос стал главной точкой разногласий между демократами, настаивавшими на продлении субсидий, и республиканцами.
Конфликт между Белым домом и Конгрессом привел к масштабным перебоям в работе государственных структур. Сотни тысяч сотрудников были отправлены в неоплачиваемые вынужденные отпуска, а работа программ социальной поддержки была нарушена.
- 1 октября правительство США приостановило свою работу из-за неспособности Конгресса вовремя утвердить бюджет для финансирования ряда федеральных ведомств.
- По данным Axios, шатдаун в США стал причиной задержки экспорта вооружений НАТО и Украине на сумму 5 миллиардов долларов.
- 11 ноября Сенат одобрил законопроект о возобновлении работы правительства.
