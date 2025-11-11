Сенат США одобрил законопроект, который завершает самый длительный в истории шатдаун

Сенат США (Фото: Depositphotos)

Сенат США одобрил компромиссный законопроект, который положит конец самому длительному шаттдауну в истории страны. Об этом сообщил Reuters..

Сенаторы поддержали соглашение, которое должно восстановить работу федерального правительства после долгого тупика.

За документ проголосовали 60 сенаторов, среди которых были почти все республиканцы и восемь демократов. Против проголосовали 40 человек.

Документ предусматривает возобновление финансирования федеральных агентств, срок действия которого истек 1 октября, и приостановку кампании президента США. Дональд Трамп в отношении сокращения штата государственных служащих. Любые увольнения приостанавливаются до 30 января.

Далее соглашение должно быть рассмотрено Палатой представителей. Спикер Майк Джонсон заявил о планах принять документ в среду и передать его Трампу для подписания. Президент назвал соглашение "очень хорошим".

Согласно соглашению, финансирование будет продолжено до 30 января. За этот период федеральный долг страны может вырасти примерно до 38 триллионов долларов. Это означает, что за год долг увеличится примерно на 1,8 триллиона долларов.