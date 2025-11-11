Сенат США схвалив законопроєкт, що завершує найдовший шатдаун в історії
Сенат США (Фото: Depositphotos)

Сенат США схвалив компромісний законопроєкт, який завершить найдовший шатдаун в історії країни. Про це повідомив Reuters.

Сенатори підтримали угоду, яка має відновити роботу федерального уряду після довгого глухого кута.

Читайте також
Трамп почав бійку, в якій ризикує програти

Документ підтримали 60 сенаторів, серед яких майже всі республіканці та вісім демократів. Проти проголосувало 40 осіб.

Документ передбачає відновлення фінансування федеральних агентств, термін дії якого закінчився 1 жовтня, та зупинення кампанії президента США Дональда Трампа зі скорочення державного персоналу. Будь-які звільнення призупиняються до 30 січня.

Далі угоду має розглянути Палата представників. Спікер Майк Джонсон заявив про плани ухвалити документ в середу і передати Трампу на підпис. Президент назвав угоду "дуже хорошою".

За угодою фінансування триватиме до 30 січня. За цей період федеральний борг країни може зрости приблизно до $38 трлн. Це означає, що за рік борг збільшиться приблизно на $1,8 трлн.

  • 1 жовтня уряд США вперше за сім років і втретє за часів президента Трампа призупинив роботу. Це сталось через те, що Конгрес не зміг затвердити вчасно бюджет для фінансування низки федеральних відомств.
  • 9 листопада стало відомо, що шатдаун став причиною затримки експорту зброї НАТО та Україні на $5 млрд.
  • 10 листопада Трамп заявив, що шатдаун наближається до завершення. В Сенаті було досягнуто двопартійної угоди про фінансування уряду до 30 січня.
законопроєктшатдаунсенат