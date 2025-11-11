Сенат США схвалив законопроєкт, що завершує найдовший шатдаун в історії

Документ підтримало 60 сенаторів. Тепер його має розглянути палата представників

Сенат США (Фото: Depositphotos)

Сенат США схвалив компромісний законопроєкт, який завершить найдовший шатдаун в історії країни. Про це повідомив Reuters.

Сенатори підтримали угоду, яка має відновити роботу федерального уряду після довгого глухого кута.

Документ підтримали 60 сенаторів, серед яких майже всі республіканці та вісім демократів. Проти проголосувало 40 осіб.

Документ передбачає відновлення фінансування федеральних агентств, термін дії якого закінчився 1 жовтня, та зупинення кампанії президента США Дональда Трампа зі скорочення державного персоналу. Будь-які звільнення призупиняються до 30 січня.

Далі угоду має розглянути Палата представників. Спікер Майк Джонсон заявив про плани ухвалити документ в середу і передати Трампу на підпис. Президент назвав угоду "дуже хорошою".

За угодою фінансування триватиме до 30 січня. За цей період федеральний борг країни може зрости приблизно до $38 трлн. Це означає, що за рік борг збільшиться приблизно на $1,8 трлн.