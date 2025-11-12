Туреччина повідомила про загибель 20 військових в авіакатастрофі літака С-130

Літак С-130 (Фото: Depositphotos)

Міністерство національної оборони Туреччини оголосило про загибель 20 військовослужбовців Повітряних сил унаслідок катастрофи військово-транспортного літака С-130. В мережі Х відомство поділилось даними загиблих.

Літак зазнав катастрофи 11 листопада 2025 року поблизу кордону Грузії та Азербайджану, прямуючи до Туреччини. За оприлюдненими даними серед 20 загиблих – чотири пілоти (два капітани, майор і лейтенант), а також 16 військовослужбовців, серед яких офіцери, крім того, бортінженери, техніки й інші спеціалісти авіаційних підрозділів.

Міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер висловив співчуття з приводу загибелі військових та назвав їх "мучениками".

"Ми поховали вас не в землі, а в наших серцях... Батьківщина вам вдячна. Наші героїчні побратими по зброї стали мучениками 11 листопада 2025 року внаслідок падіння нашого військово-транспортного літака C-130, який прямував з Азербайджану до нашої країни, на кордоні Грузії та Азербайджану", – зазначив він.

Загиблі військові. (Фото: Х / Міністерство оборони Туреччини)

Загиблі після падіння літака (Фото: Х / Міністерство оборони Туреччини)

Загиблі під час авіакатастрофи (Фото: Х / Міністерство оборони Туреччини)

Загиблі турецькі військові (Фото: Х / Міністерство оборони Туреччини)