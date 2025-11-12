Турция сообщила о гибели 20 военнослужащих в результате крушения самолета С-130

Самолет С-130 (Фото: Depositphotos)

Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели 20 военнослужащих ВВС в результате крушения военно-транспортного самолета С-130. В сети Х ведомство поделилось данными о погибших.

Самолет потерпел крушение 11 ноября 2025 года недалеко от границы Грузии и Азербайджана, он следовал в Турцию. По опубликованным данным, среди 20 погибших – четыре пилота (два капитана, майор и лейтенант), а также 16 военнослужащих, в том числе офицеры, кроме того, бортинженеры, техники и другие специалисты авиационных подразделений.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер выразил соболезнования в связи со смертью военнослужащих и назвал их "мучениками".

"Мы похоронили вас не в земле, а в наших сердцах... Родина вам благодарна. Наши героические братья по оружию стали мучениками 11 ноября 2025 года в результате крушения нашего военно-транспортного самолета C-130, который следовал из Азербайджана в нашу страну, на границе Грузии и Азербайджана", – отметил он.

Погибшие военнослужащие. (Фото: Х / Министерство обороны Турции)

Погибшие после крушения самолета (Фото: Х / Министерство обороны Турции)

Погибшие в результате авиакатастрофы (Фото: Х / Министерство обороны Турции)

Погибшие турецкие военнослужащие (Фото: Х / Министерство обороны Турции)