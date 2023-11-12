У Чехії розпочато майже 400 розслідувань публічної підтримки війни РФ проти України

У Чехії порушено 384 кримінальні розслідування випадків публічної підтримки війни Росії проти України. Про це повідомив речник поліції країни Ондржей Моравчик, пише iROZHLAS.

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Моравчик сказав, що з 384 відкритих розслідувань на стадію пред'явлення конкретного звинувачення переведено вже 99 справ, деякі з них уже пройшли через суд.

За його словами, 121 розслідування відносяться до "схвалення та інших форм пропаганди рухів або терористичних організацій", інші були заведені у зв'язку з підтримкою "придушення прав та свобод людини", а також за іншими формулюваннями.

"Якщо хтось публічно – наприклад, на демонстраціях, в інтернеті чи соціальних мережах – висловить схвалення нападу Росії на Україну або в цьому контексті висловить підтримку або похвалить лідерів РФ, йому може за певних обставин загрожувати притягнення до кримінальної відповідальності", – пояснив Моравчик.

Поліція Чехії також відстежує аналогічну публічну активність через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. До схвалень дій терористів застосовується такий самий набір юридичних кваліфікацій.

3 липня 2020 року в Чехії на трирічне ув'язнення умовно з відстрочкою на п'ять років засудили чеського громадянина Павла Кафку за участь у війні на Донбасі проти України.

21 квітня 2021 року чеські силовики затримали п'ятьох осіб, яких підозрюють у поїздках на Донбас як найманці для російських окупантів. 24 квітня троє з них було заарештовано.

1 червня 2021 року суд у Празі засудив до 20 років позбавлення волі Мартіна Кантора, який воював в Україні у складі терористичної організації "ЛНР".

1 вересня 2023 року повідомлялося, що суд у Чехії заочно засудив до 21 року ув'язнення Алоїза Полака, який воював проти України в лавах російських терористів на Донбасі.

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