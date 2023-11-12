В Чехии начаты почти 400 расследований публичной поддержки войны РФ против Украины

В Чехии возбуждены 384 уголовных расследования случаев публичной поддержки войны России против Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции страны Ондржей Моравчик, пишет iROZHLAS.

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Моравчик сказал, что из 384 открытых расследования в стадию предъявления конкретного обвинения переведены уже 99 дел, некоторые их них уже прошли через суд.

По его словам, 121 расследование касаются "одобрения и других форм пропаганды движений или террористических организаций", другие были заведены в связи с поддержкой "подавления прав и свобод человека", а также по другим формулировкам.

"Если кто-то публично – наример, на демонстрациях, в интернете или социальных сетях – выразит одобрение нападению России на Украину или в этом контексте выразит поддержку или похвалит лидеров РФ, ему может при определенных обстоятельствах грозить привлечение к уголовной ответственности", – пояснил Моравчик.

Полиция Чехии также отслеживает аналогичную публичную активность в связи с нападением террористов ХАМАС на Израиль. К одобрениям действий террористов применяется такой же набор юридических квалификаций.

3 июля 2020 года в Чехии к трехлетнему заключению условно с отсрочкой на пять лет приговорили чешского гражданина Павла Кафку за участие в войне на Донбассе против Украины.

21 апреля 2021 года чешские силовики задержали пять человек, которых подозревают в поездках на Донбасс в качестве наемников для российских оккупантов. 24 апреля трое из них были арестованы.

1 июня 2021 года суд в Праге осудил на 20 лет лишения свободы Мартина Кантора, который воевал в Украине в составе террористической организации "ЛНР".

1 сентября 2023 года сообщалось, что суд в Чехии заочно приговорил к 21 году заключения Алоиза Полака, который воевал против Украины в рядах российских террористов на Донбассе.

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