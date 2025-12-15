У Чилі президентом обрали ультраправого прихильника диктатора Піночета

Хосе Антоніо Каст (Фото: Elvis Gonzalez/EPA)

У неділю, 14 грудня, на президентських виборах у Чилі здобув перемогу 59-річний ультраправий політик Хосе Антоніо Каст. Про це повідомило агентство Reuters.

Каст скористався побоюваннями виборців щодо зростання злочинності та міграції, щоб спрямувати країну на найрізкіший поворот управо з часів кінця військової диктатури в 1990 році.

Він отримав переконливі 58% голосів у другому турі. Його суперницею була підтримана урядом ліва кандидатка Жанетт Хара, яка отримала 42% голосів.

Протягом своєї багаторічної політичної кар'єри Каст був послідовним праворадикальним прихильником жорсткої лінії. Він пропонував будівництво прикордонних стін, розгортання військових у районах з високим рівнем злочинності та депортацію всіх мігрантів, які перебувають у країні нелегально.

У переможній промові в неділю Каст пообіцяв "реальні зміни".

"Без безпеки немає миру. Без миру немає демократії, а без демократії немає свободи, і Чилі повернеться до статусу, вільного від злочинності, тривоги та страху", – сказав він.

Політик вказав на складний шлях попереду, заявивши, що "немає чарівних рішень" і що зміни вимагатимуть наполегливості та часу.

Ця кампанія стала третьою спробою Каста балотуватися на пост президента та другим туром після поразки від лівого президента Габріеля Боріча у 2021 році. Каст, якого багато чилійців колись вважали надто екстремістським, залучив виборців, дедалі більше стурбованих злочинністю та імміграцією.

BBC пише, що Каст відкрито вихваляв колишнього правого диктатора Чилі Августо Піночета, який фактично керував країною з 1973-го до 1990 року.

Також Каст є шанувальником президента США Дональда Трампа, який, імовірно, стане його близьким союзником, і його політика перегукується з політикою чинного лідера США. Він пообіцяв побудувати стіну на кордоні Чилі з Перу та Болівією, створити в'язниці суворого режиму та масово депортувати нелегальних мігрантів, багато з яких з Венесуели.

