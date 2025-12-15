В Чили президентом избрали ультраправого сторонника диктатора Пиночета

Хосе Антонио Каст (Фото: Elvis Gonzalez/EPA)

В воскресенье, 14 декабря, на президентских выборах в Чили одержал победу 59-летний ультраправый политик Хосе Антонио Каст. Об этом сообщило агентство Reuters.

Каст воспользовался опасениями избирателей относительно роста преступности и миграции, чтобы направить страну на самый резкий поворот вправо со времен конца военной диктатуры в 1990 году.

Он получил убедительные 58% голосов во втором туре. Его соперницей была поддержанная правительством левый кандидат Жанетт Хара, которая получила 42% голосов.

На протяжении своей многолетней политической карьеры Каст был последовательным праворадикальным сторонником жесткой линии. Он предлагал строительство пограничных стен, развертывание военных в районах с высоким уровнем преступности и депортацию всех мигрантов, находящихся в стране нелегально.

В победной речи в воскресенье Каст пообещал "реальные изменения".

"Без безопасности нет мира. Без мира нет демократии, а без демократии нет свободы, и Чили вернется к статусу свободного от преступности, тревоги и страха", – сказал он.

Политик указал на сложный путь впереди, заявив, что "нет волшебных решений" и что изменения потребуют настойчивости и времени.

Эта кампания стала третьей попыткой Каста баллотироваться на пост президента и вторым туром после поражения от левого президента Габриэля Борича в 2021 году. Каст, которого многие чилийцы когда-то считали слишком экстремистским, привлек избирателей, все больше обеспокоенных преступностью и иммиграцией.

BBC пишет, что Каст открыто восхвалял бывшего правого диктатора Чили Аугусто Пиночета, который фактически руководил страной с 1973-го по 1990 год.

Также Каст является поклонником президента США Дональда Трампа, который, вероятно, станет его близким союзником, и его политика перекликается с политикой действующего лидера США. Он пообещал построить стену на границе Чили с Перу и Боливией, создать тюрьмы строгого режима и массово депортировать нелегальных мигрантов, многие из которых из Венесуэлы.

