У Гаазі розпочалися судові слухання за звинуваченням Ізраїлю в нібито "геноциді" палестинців

ПАР пропонує визнати операцію Ізраїлю проти ХАМАС "геноцидом" палестинців та ухвалити рішення про зупинення воєнних дій

Міжнародний суд ООН (Фото – International Court of Justice)

11 січня Міжнародний Суд ООН у Гаазі відкрив дводенні слухання на запит Південноафриканської Республіки, яка вимагає визнати "геноцидом" військову операцію Ізраїлю в секторі Гази. Про це повідомляє Voice of America.

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ПАР пропонує суду визнати військову операцію Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС "геноцидом" палестинців у секторі Гази та ухвалити рішення про зупинення воєнних дій.

ПАР має намір через Міжнародний суд ООН притягнути Ізраїль до відповідальності за нібито порушення Конвенції про геноцид.

Ізраїль, який є учасником Конвенції про заборону геноциду, відкидає висунуті проти нього звинувачення як необґрунтовані та заявляє, що має намір обстоювати свою позицію в суді.

10 січня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову заявив, що Сили оборони Ізраїлю роблять все можливе, щоб звести до мінімуму жертви серед цивільного населення, і звинуватив терористів ХАМАС у тому, що вони використовують мирних жителів як живий щит.

"Ізраїль бореться з терористами ХАМАС, а не з палестинським населенням, і ми робимо це у повній відповідності до міжнародного права", — підкреслив він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше назвав це звернення ПАР до Міжнародного суду "безпідставним" і нагадав, що ХАМАС, Хезболла, хусити та Іран, який їх підтримує, відкрито та публічно закликають до знищення Ізраїлю та масових вбивств євреїв.

Сьогодні біля суду в Гаазі відбуваються демонстрації на підтримку Ізраїлю та палестинців. З 10 січня поліція міста посилила заходи безпеки.

ДОВІДКА Міжнародний суд ООН — це головний судовий орган ООН (не плутати з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі). Рішення суду остаточні та обов'язкові до виконання. Якщо їх не виконують, можна апелювати до Ради Безпеки ООН, але РФ там має право вето. Ще 16 березня 2022 року суд уже ухвалив, що Росія має негайно призупинити військові дії до початку розгляду, але в Москві вердикт проігнорували. Минулого року за геноцид двічі судили Югославію, а зараз розглядається справа проти М'янми. Міжнародний суд ООН — це головний судовий орган ООН (не плутати з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі). Рішення суду остаточні та обов'язкові до виконання. Якщо їх не виконують, можна апелювати до Ради Безпеки ООН, але РФ там має право вето. Ще 16 березня 2022 року суд уже ухвалив, що Росія має негайно призупинити військові дії до початку розгляду, але в Москві вердикт проігнорували. Минулого року за геноцид двічі судили Югославію, а зараз розглядається справа проти М'янми.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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