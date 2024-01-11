В Гааге начались судебные слушания по обвинению Израиля в якобы "геноциде" палестинцев

ЮАР предлагает признать операцию Израиля против ХАМАС "геноцидом" палестинцев и принять решение об остановке военных действий

Международный суд ООН (Фото – International Court of Justice)

11 января Международный Суд ООН в Гааге открыл двухдневные слушания по запросу Южноафриканской Республики, которая требует признать "геноцидом" военную операцию Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает Voice of America.

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ЮАР предлагает суду признать военную операцию Израиля против террористической группировки ХАМАС "геноцидом" палестинцев в секторе Газа и принять решение об остановке военных действий.

ЮАР намерена через Международный суд ООН привлечь Израиль к ответственности за якобы нарушение им Конвенции о геноциде.

Израиль, который является участником Конвенции о запрете геноцида, отвергает выдвинутые против него обвинения как необоснованные и заявляет, что намерен отстаивать свою позицию в суде.

10 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова заявил, что Силы обороны Израиля делают все возможное, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, и обвинил террористов ХАМАС в том, что они используют мирных жителей в качестве живого щита.

"Израиль борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, и мы делаем это в полном соответствии с международным правом", — подчеркнул он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее назвал это обращение ЮАР в Международный суд "безосновательным" и напомнил, что ХАМАС, Хезболла, хуситы и Иран, который их поддерживает, открыто и публично призывают к уничтожению Израиля и массовым убийствам евреев.

Сегодня возле суда в Гааге проходят демонстрации в поддержку как Израиля, так и палестинцев. С 10 января полиция города усилила меры безопасности.

СПРАВКА Международный суд ООН — это главный судебный орган ООН (не путать с Международным уголовным судом в Гааге). Решения суда окончательны и обязательны к исполнению. Если их не исполняют, можно апеллировать в Совет Безопасности ООН, но там у РФ права вето. Еще 16 марта 2022 года суд уже постановил, что Россия должна немедленно приостановить военные действия до начала разбирательства, но в Москве вердикт проигнорировали. В прошлом за геноцид дважды судили Югославию, а сейчас рассматривается дело против Мьянмы. Международный суд ООН — это главный судебный орган ООН (не путать с Международным уголовным судом в Гааге). Решения суда окончательны и обязательны к исполнению. Если их не исполняют, можно апеллировать в Совет Безопасности ООН, но там у РФ права вето. Еще 16 марта 2022 года суд уже постановил, что Россия должна немедленно приостановить военные действия до начала разбирательства, но в Москве вердикт проигнорировали. В прошлом за геноцид дважды судили Югославию, а сейчас рассматривается дело против Мьянмы.

7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем начал масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

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