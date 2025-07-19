У Лос-Анджелесі авто в'їхало в натовп біля нічного клубу, постраждали 30 осіб – відео
У Лос-Анджелесі "невідомий автомобіль" в'їхав у натовп, постраждали щонайменше 30 осіб. Про це повідомила пожежна служба міста.
Інцидент стався в Східному Голлівуді на бульварі Вест-Санта-Моніка 19 липня близько 02:00 за місцевим часом (близько 12:00 за Києвом). Сімох постраждалих доправили в лікарню в критичному стані, ще шестьох – у важкому, а 10 – у задовільному. Ще семеро людей відмовилися від госпіталізації.
Як повідомив Associated Press капітан Адам Ван Герпен із пожежної служби, люди стояли в черзі до нічного клубу, переважно це були жінки. У натовп в'їхав Nissan, а потім він врізався у вантажівку і паркувальний стовп.
За його словами, парамедики виявили в одного з постраждалих вогнепальне поранення. Особистості потерпілого поки що не встановлено.
У коментарі AXN News капітан Герпен сказав, що водій міг втратити свідомість.
"Хтось знепритомнів у машині, врізався у фургончик із тако і зрештою врізався у велику групу людей", – сказав він.
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