В Лос-Анджелесе авто въехало в толпу возле ночного клуба, пострадали 30 человек – видео
В Лос-Анджелесе "неизвестный автомобиль" въехал в толпу, пострадали по меньше мере 30 человек. Об этом сообщила пожарная служба города.
Инцидент произошел в Восточном Голливуде на бульваре Уэст-Санта-Моника 19 июля около 02:00 по местному времени (около 12:00 по Киеву). Семь пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии, еще шестеро – в тяжелом, а 10 – в удовлетворительном. Еще семь человек отказались от госпитализации.
Как сообщил Associated Press капитан Адам Ван Герпен из пожарной службы, люди стояли в очереди в ночной клуб, в основном это были женщины. В толпу въехал Nissan, а затем он врезался в грузовик и парковочный столб.
По его словам, парамедики обнаружили у одного из пострадавших огнестрельное ранение. Личность пострадавшего пока не установлена.
В комментарии AXN News капитан Герпен сказал, что водитель мог потерять сознание.
"Кто-то потерял сознание в машине, врезался в фургончик с тако и в конечном итоге врезался в большую группу людей", – сказал он.
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