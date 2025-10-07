У Німеччині поранили ножем новообрану мерку, вона перебуває в критичному стані

Поліція (Ілюстративне фото: Clemens Bilan/EPA)

Новообрану мерку німецького містечка Гердеке в Рурській області (земля Північний Рейн-Вестфалія) знайшли з тяжкими ножовими пораненнями, її життя в небезпеці. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника в службі безпеки.

Водночас газета Bild повідомила, що йдеться про 57-річну Іріс Штальцер, соціал-демократку, яка має обійняти посаду в листопаді після обрання очільницею Гердеке тиждень тому.

Згодом медіа уточнило, що поліція затримала 15-річного названого сина жінки. Правоохоронці забрали підлітка, вдягнувши на нього кайданки та спецодяг, щоб не втратити ймовірні сліди на його тілі.

Сам юнак стверджував, що на його матір нібито напали невідомі чоловіки поблизу будинку.

Також газета підтвердила, що Штальцер перебуває в критичному стані. У неї виявили численні ножові поранення спини та живота.

"Ми отримали звістку про жахливий інцидент в Гердеке. Необхідно негайно провести розслідування. Ми побоюємося за життя новообраного мера і сподіваємось на її повне одужання", – написав у соціальних мережах канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Штальцер, яка представляє Соціал-демократичну партію Німеччини, була обрана бургомістром Гердеке, де проживає понад 20 000 людей, 28 вересня. Вона отримала 52,8% голосів у другому турі.