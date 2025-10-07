В Германии ранили ножом новоизбранного мэра, она находится в критическом состоянии

Полиция (Иллюстративное фото: Clemens Bilan/EPA)

Новоизбранного мэра немецкого городка Хердекке в Рурской области (земля Северный Рейн-Вестфалия) нашли с тяжелыми ножевыми ранениями, ее жизнь находится в опасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника в службе безопасности.

В то же время газета Bild сообщила, что речь идет о 57-летней Ирис Штальцер, социал-демократке, которая должна занять должность в ноябре после избрания главой Хердекке неделю назад.

Впоследствии медиа уточнило, что полиция задержала 15-летнего приемного сына женщины. Правоохранители забрали подростка, надев на него наручники и спецодежду, чтобы не потерять вероятные следы на его теле.

Сам юноша утверждал, что на его мать якобы напали неизвестные мужчины вблизи дома.

Также газета подтвердила, что Штальцер находится в критическом состоянии. У нее обнаружили многочисленные ножевые ранения спины и живота.

"Мы получили известие об ужасном инциденте в Хердекке. Необходимо немедленно провести расследование. Мы опасаемся за жизнь новоизбранного мэра и надеемся на ее полное выздоровление", – написал в социальных сетях канцлер Германии Фридрих Мерц.

Штальцер, представляющая Социал-демократическую партию Германии, была избрана бургомистром Хердекке, где проживает более 20 000 человек, 28 сентября. Она получила 52,8% голосов во втором туре.