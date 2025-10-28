У Ріо-де-Жанейро поліція проводить операцію перед кліматичним самітом: загинуло 64 людини

2500 правоохоронців і спецпризначенців штурмували фавели Алемао та Пенья поблизу міжнародного аеропорту в Ріо

Операція в Ріо-де-Жанейро (Фото: Antonio Lacerda/EPA)

У Ріо-де-Жанейро, другому за величиною місті Бразилії, щонайменше 64 особи загинули внаслідок операції правоохоронців, яка була спрямована проти великої банди за кілька днів до початку глобальних заходів, пов'язаних з кліматичним самітом Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомило агентство Reuters.

Поліція часто проводила масштабні операції проти злочинних угруповань напередодні великих заходів у Ріо, де відбувалися Олімпійські ігри 2016 року, саміт G20 2024 року та саміт БРІКС у липні.

Наступного тижня в Ріо відбудеться глобальний саміт мерів, присвячений боротьбі зі зміною клімату. Програма є частиною підготовки до COP30, кліматичного саміту ООН, який відбудеться в амазонському місті Белен з 10 по 21 листопада.

Губернатор Ріо Клаудіо Кастро у вівторок заявив, що жертвами операції стали 64 людини, зокрема четверо поліціянтів.

"Ми твердо стоїмо на позиції проти наркотероризму", – написав Кастро в соціальних мережах про операцію, в якій, за його словами, брали участь 2500 співробітників служби безпеки в комплексах фавел Алемао та Пенья, поблизу міжнародного аеропорту.

Фото: Antonio Lacerda/EPA

Фото: Antonio Lacerda/EPA

Фото: Antonio Lacerda/EPA

Фото: Antonio Lacerda/EPA