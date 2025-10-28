В Рио-де-Жанейро полиция проводит операцию перед климатическим саммитом: 64 погибших

2500 правоохранителей и спецназовцев штурмовали фавелы Алемао и Пенья вблизи международного аэропорта в Рио

Операция в Рио-де-Жанейро (Фото: Antonio Lacerda/EPA)

В Рио-де-Жанейро, втором по величине городе Бразилии, по меньшей мере 64 человека погибли в результате операции правоохранителей, которая была направлена против крупной банды за несколько дней до начала глобальных мероприятий, связанных с климатическим саммитом Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило агентство Reuters.

Полиция часто проводила масштабные операции против преступных группировок накануне крупных мероприятий в Рио, где проходили Олимпийские игры 2016 года, саммит G20 2024 года и саммит БРИКС в июле.

На следующей неделе в Рио состоится глобальный саммит мэров, посвященный борьбе с изменением климата. Программа является частью подготовки к COP30, климатическому саммиту ООН, который состоится в амазонском городе Белен с 10 по 21 ноября.

Губернатор Рио Клаудио Кастро во вторник заявил, что жертвами операции стали 64 человека, в том числе четверо полицейских.

"Мы твердо стоим на позиции против наркотерроризма", — написал Кастро в социальных сетях об операции, в которой, по его словам, участвовали 2500 сотрудников службы безопасности в комплексах фавел Алемао и Пенья, вблизи международного аэропорта.

