У Сіднеї підліток з ножем напав на людей у церкві. Поліція заявила про теракт

Фото: The Sydney Morning

У столиці Австралії Сіднеї підліток напав з ножем на відвідувачів ассирійської церкви, внаслідок чого поранення отримали четверо людей, серед них – єпископ. Про це повідомляє The Sydney Morning.

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Австралійська поліція назвала інцидент "терактом, мотивованим підозрами у релігійному екстремізмі".

"Ми вважаємо, що є елементи, які задовольняють вимоги екстремізму на релігійному ґрунті. Після розгляду всіх матеріалів я заявила, що це був терористичний інцидент", – пояснила на пресконференції комісарка поліції штату Новий Південний Уельс Карен Вебб.

15 квітня на місці події затримали підлітка, якого довелося утримувати всередині церкви задля його ж безпеки, оскільки різанина спровокувала сутички між поліцією і розлюченим натовпом послідовників єпископа, які вимагали видати їм нападника.

Поліціянти стверджують, що початок епізоду був наступним: нападник із ножем вирушив до церкви, розташованої далеко від його будинку, "з певним ступенем навмисності". Зараз поліція вважає, що затриманий діяв поодинці.

Медики, які працювали на місці, повідомили, що після зіткнення біля церкви допомогу отримали близько 30 осіб, сімох із них доправили в лікарні з пораненнями. Окрім того, кількох поліціянтів ушпиталили з травмами.

21 грудня 2023 року у будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі сталася стрілянина. 24-річний студент убив 14 людей, близько 25 поранено, з них 10 – важко.

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