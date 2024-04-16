В Сиднее подросток с ножом напал на людей в церкви. Полиция назвала инцидент терактом

Фото: The Sydney Morning

В столице Австралии Сиднее подросток напал с ножом на посетителей ассирийской церкви, в результате чего ранения получили четыре человека, среди них – епископ. Об этом сообщает The Sydney Morning.

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Австралийская полиция назвала инцидент "терактом, мотивированным подозрениями в религиозном экстремизме".

"Мы считаем, что есть элементы, удовлетворяющие требованиям экстремизма на религиозной почве. После рассмотрения всех материалов я заявила, что это был террористический инцидент", – заявила на пресс-конференции комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб.

15 апреля на месте происшествия задержали подростка, которого пришлось удерживать внутри церкви для его безопасности, поскольку резня спровоцировала стычки между полицией и разъяренной толпой последователей епископа, требовавших выдать им нападающего.

Полицейские утверждают, что начало эпизода было следующим: нападающий с ножом отправился в церковь, расположенную вдали от его дома, "с определенной степенью умышленности". Полиция считает, что задержанный действовал в одиночку.

Медики, работавшие на месте, сообщили, что после столкновения возле церкви помощь получили около 30 человек, семь из них доставлены в больницы с ранениями. Кроме того, нескольких полицейских госпитализировали с травмами.

21 декабря 2023 года в здании философского факультета Карлова университета в Праге произошла стрельба. 24-летний студент убил 14 человек, около 25 ранены, из них 10 – тяжело.

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