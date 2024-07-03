В Індії через тисняву на релігійному заході загинула 121 людина

Наслідки тисняви в Індії (Фото: Harish Tyagi/EPA)

Унаслідок тисняви під час релігійного заходу в індійському штаті Уттар-Прадеш на півночі країни загинула щонайменше 121 людина. Про це повідомило видання ANI з посиланням на місцеву поліцію, передає Reuters.

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Тиснява сталася в одному із сіл в окрузі Хатрас, що за 200 км від індійської столиці Нью-Делі. Зазначається, що на індуїстський релігійний захід зібралися майже 250 000 людей, водночас правоохоронці дозволили, аби зібралися 80 000.

За інформацією місцевої влади, внаслідок тисняви загинула 121 людина. Серед жертв – 112 жінок і семеро дітей. Ще 31 людина отримала травми. Більшість смертей сталася через задуху, пишуть журналісти з посиланням на медиків.

Місцева влада стверджує, що тиснява виникла, коли люди почали залишати захід. Поки незрозуміло, що саме спровокувало паніку.

2 червня 2023 року у місті Баласор в Індії зіткнулися два пасажирські потяги та один товарний. Загинули понад 300 осіб.

19 червня 2024 року DW писало, що у Саудівській Аравії під час щорічного паломництва мусульман до Мекки від спеки та тисняви загинули щонайменше 500 людей.

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