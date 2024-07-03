В Индии из-за давки на религиозном мероприятии погиб 121 человек

Последствия давки в Индии (Фото: Harish Tyagi/EPA)

В результате давки во время религиозного мероприятия в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны погиб не менее 121 человек. Об этом сообщило издание ANI со ссылкой на местную полицию, передает Reuters.

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Давка произошла в одном из сел в округе Хатрас, в 200 км от индийской столицы Нью-Дели. Отмечается, что на индуистское религиозное мероприятие собралось почти 250 000 человек, в то же время правоохранители разрешили собраться 80 000 человек.

По информации местных властей, в результате давки погиб 121 человек. Среди жертв – 112 женщин и семеро детей. Еще 31 человек получил травмы. Большинство смертей произошло из-за удушья, пишут журналисты со ссылкой на медиков.

Местные власти утверждают, что давка возникла, когда люди начали покидать мероприятие. Пока неясно, что именно спровоцировало панику.

2 июня 2023 года в городе Баласор в Индии столкнулись два пассажирских поезда и один товарный. Погибли более 300 человек.

19 июня 2024 года DW писало, что в Саудовской Аравии во время ежегодного паломничества мусульман в Мекку от жары и давки погибли не менее 500 человек.

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