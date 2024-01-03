В Ірані підірвали паломників до могили генерала Сулеймані, понад 100 загиблих – відео
В Ірані щонайменше 103 людини загинули і 141 отримали поранення внаслідок вибухів на кладовищі біля могили генерала Касема Сулеймані, повідомляє CNN.
На кладовищі в місті Керман, де похований Сулеймані, сталися щонайменше два вибухи на значній відстані (декілька сотень метрів) від могили генерала. На кладовищі в цей час було безліч людей, які прийшли вшанувати пам'ять Сулеймані в четверту річницю його загибелі.
BREAKING:— Nioh Berg ♛ ✡︎ (@NiohBerg) January 3, 2024
Reports of as many as 20 casualties in an explosion in Kerman, Iran.
Regime supporters are gathering for Soleimani (Hajj Kotlet)'s memorial service
Will update.
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За початковими повідомленнями, щонайменше 73 особи загинули і 170 отримали поранення.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2024
At least 73 killed and 180 wounded in terror attack in Kerman, Iran.
2 bombs exploded as crowds were gathering near the grave of General Qassem Suleimani on the 4th anniversary of the U.S. drone strike that killed him.
Developing story… pic.twitter.com/2SGbJpUvXk
Влада Ірану вже назвала подію терористичним актом.
ДОПОВНЕНО о 17:35. Кількість жертв вибухів на цвинтарі в Кермані досягла 103 людей, 141 людину поранено, повідомляють іранські медіа. 4 січня офіційно оголошено в країні днем жалоби за загиблими.
Сулеймані було вбито 3 січня 2020 року в результаті авіаудару США в міжнародному аеропорту Багдада.
Генерал Сулеймані очолював елітний підрозділ "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який займався операціями за кордоном і який у США визнаний терористичною організацією. Згідно з заявами Пентагону, Сулеймані та його підлеглі "несуть відповідальність за загибель сотень американських і коаліційних військовослужбовців та поранення ще тисяч".
- 31 грудня 2019 року тисячі людей штурмували посольство США у Багдаді. Вони увірвалися на територію посольства та спалили будівлю охорони.
- Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення заперечував і погрожував ударом у відповідь.
- Вранці 3 січня 2020 року США завдали авіаудару по автоколоні на території аеропорту Багдада. Внаслідок атаки вбито іранського генерала Касема Сулеймані. Іран пообіцяв помститися Америці.