В Ірані підірвали паломників до могили генерала Сулеймані, понад 100 загиблих – відео

В Ірані щонайменше 103 людини загинули і 141 отримали поранення внаслідок вибухів на кладовищі біля могили генерала Касема Сулеймані, повідомляє CNN.

На кладовищі в місті Керман, де похований Сулеймані, сталися щонайменше два вибухи на значній відстані (декілька сотень метрів) від могили генерала. На кладовищі в цей час було безліч людей, які прийшли вшанувати пам'ять Сулеймані в четверту річницю його загибелі.

За початковими повідомленнями, щонайменше 73 особи загинули і 170 отримали поранення.

