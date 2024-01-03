В Иране взорвали паломников к могиле генерала Сулеймани, более 70 погибших
В Иране по меньшей мере 73 человека погибли и 170 получили ранения в результате взрывов на кладбище возле могилы генерала Касема Сулеймани, сообщает CNN.
На кладбище в городе Керман, где похоронен Сулеймани, произошли как минимум два взрыва на значительном (несколько сотен метров) расстоянии от могилы генерала. На кладбище в это время находилось множество людей, которые пришли почтить память Сулеймани в четвертую годовщину его гибели.
Власти Ирана уже назвали произошедшее террористическим актом.
Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара США в международном аэропорту Багдада.
Генерал Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое занималось операциями за рубежом и которое в США признано террористической организацией. Согласно заявлениям Пентагона, Сулеймани и его подчиненные "несут ответственность за гибель сотен американских и коалиционных военнослужащих и ранение еще тысяч".
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