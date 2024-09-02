В Ізраїлі – загальнонаціональний страйк. Люди вимагають повернення всіх заручників ХАМАС

Ізраїльтяни страйкують, вимагаючи від прем'єра Нетаньягу укласти угоду з ХАМАС, щоб якнайшвидше повернути всіх заручників

Протести в Ізраїлі (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

В Ізраїлі сотні тисяч людей 1 вересня вийшли на вулицю з вимогою до прем'єра країни Беньяміна Нетаньягу укласти угоду з палестинським терористичним угрупуванням ХАМАС, щоб "негайно повернути" усіх заручників. Про це пишуть CNN та The Times of Israel.

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Ізраїльтяни вирішили протестувати після того, як 1 вересня бійці Армії оборони Ізраїлю знайшли у підземному комплексі на півдні сектору Гази тіла шістьох заручників, яких ХАМАС утримував в полоні з 7 жовтня 2023 року.

Люди вимагають від Нетаньягу укласти угоду з терористами, щоб якнайшвидше повернути всіх заручників.

Ініціатором страйку стала найглобальніша профспілка Ізраїлю — Гістадрут. Тисячі людей зібралися біля офісу прем'єра в Єрусалимі. У Тель-Авіві родичі заручників пройшли маршем із трунами, що символізували жертв.

Голова профспілок Аарон Бар-Давід висловив думку, що ізраїльська влада затримує укладення угоди з ХАМАС через політичні мотиви.

Профспілка оголосила, що протести триватимуть 2, а за потреби, і 3 вересня.

За даними CNN, до страйку також доєднався міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві. 1 вересня були закриті університети, торгові центри та порти. Урядові міністерства також не працювали. Школи функціонували лише кілька годин. В Єрусалимі деякі магазини залишалися відкритими, а автобуси продовжували ходити.

Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.

Упродовж війни у Газі Ізраїль систематично атакують Хезболла та хусити, через що є жертви й руйнування. Ізраїль завдає ударів у відповідь.

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