В Израиле – общенациональная забастовка. Люди требуют возвращения всех заложников ХАМАС

Израильтяне бастуют, требуя от премьера Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС, чтобы поскорее вернуть всех заложников

Протесты в Израиле (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

В Израиле сотни тысяч человек 1 сентября вышли на улицу с требованием к премьеру страны Биньямину Нетаньяху заключить соглашение с палестинской террористической группировкой ХАМАС, чтобы "немедленно вернуть" всех заложников. Об этом пишут CNN и The Times of Israel.

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Израильтяне решили протестовать после того, как 1 сентября бойцы Армии обороны Израиля обнаружили в подземном комплексе на юге сектора Газа тела шестерых заложников, которых ХАМАС удерживал в плену с 7 октября 2023 года.

Люди требуют от Нетаньяху заключить соглашение с террористами, чтобы как можно быстрее вернуть всех заложников.

Инициатором забастовки стал самый глобальный профсоюз Израиля — Гистадрут. Тысячи человек собрались у офиса премьера в Иерусалиме. В Тель-Авиве родственники заложников прошли маршем с гробами, символизировавшими жертв.

Глава профсоюзов Аарон Бар-Давид выразил мнение, что израильские власти задерживают заключение соглашения с ХАМАС по политическим мотивам.

Профсоюз объявил, что протесты продлятся 2, а при необходимости, и 3 сентября.

По данным CNN, к забастовке также присоединился международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. 1 сентября были закрыты университеты, торговые центры и порты. Правительственные министерства тоже не работали. Школы функционировали всего несколько часов. В Иерусалиме некоторые магазины оставались открытыми, а автобусы продолжали ходить.

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

Во время войны в Газе Израиль систематически атакуют Хезболла и хуситы, из-за чего есть жертвы и разрушения. Израиль наносит ответные удары.

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