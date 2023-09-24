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У російському Петербурзі бахнуло і в частині міста зникло світло – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
24.09.2023, 21:56
У російському Петербурзі бахнуло і в частині міста зникло світло – росЗМІ - Фото
Фото - соцмережі

У Санкт-Петербурзі частина міста залишилася без електропостачання, повідомляють місцеві медіа. Про причину явища офіційної інформації немає, але в соцмережах пишуть про "гучну бавовну".

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Електропостачання зникло у Пушкінському районі рідного міста російського диктатора Володимира Путіна. Видання Фонтанка перераховує низку вулиць та проспектів, які на момент публікації повністю позбавлені енергоживлення. Розміщені на них магазини не працюють, світлофори відключені.

Також електрика відключалася в аеропорту Пулково, проте там було практично одразу включено живлення від резервних джерел. для curation and analysis.

Користувачі соцмереж пов'язують відключення електрики з гучною "бавовною". Підтвердження цієї інформації немає.

Повідомляється також, що місцевим жителям, які звертаються до аварійних служб, відповідають, що ремонтні роботи будуть закінчені "пізно вночі".

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Сергій Бережний
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