У Санкт-Петербурзі частина міста залишилася без електропостачання, повідомляють місцеві медіа. Про причину явища офіційної інформації немає, але в соцмережах пишуть про "гучну бавовну".

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Електропостачання зникло у Пушкінському районі рідного міста російського диктатора Володимира Путіна. Видання Фонтанка перераховує низку вулиць та проспектів, які на момент публікації повністю позбавлені енергоживлення. Розміщені на них магазини не працюють, світлофори відключені.

Також електрика відключалася в аеропорту Пулково, проте там було практично одразу включено живлення від резервних джерел. для curation and analysis.

Користувачі соцмереж пов'язують відключення електрики з гучною "бавовною". Підтвердження цієї інформації немає.

Повідомляється також, що місцевим жителям, які звертаються до аварійних служб, відповідають, що ремонтні роботи будуть закінчені "пізно вночі".

Сьогодні український безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ у Курську.

Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.

Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.

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