В российском Петербурге бахнуло и в части города пропал свет – росСМИ

В российском Санкт-Петербурге часть города осталась без электроснабжения, сообщают местные медиа. О причине этого явления официальной информации нет, но в соцсетях пишут о "громком хлопке".

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Электроснабжение пропало в Пушкинском районе родного города российского диктатора Владимира Путина. Издание Фонтанка перечисляет ряд улиц и проспектов, которые на момент публикации полностью лишены энергопитания. Расположенные на них магазины не работают, светофоры отключены.

Также электричество отключалось в аэропорту Пулково, однако там было практически сразу включено питание от резервных источников.

Пользователи соцсетей связывают отключение электричества с громким "хлопком". Подтверждения этой информации нет.

Сообщается также, что местным жителям, которые обращаются в аварийные службы, отвечают, что ремонтные работы будут закончены "поздно ночью".

Сегодня украинский беспилотник атаковал здание ФСБ РФ в Курске.

Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.

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