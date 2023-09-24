В российском Петербурге бахнуло и в части города пропал свет – росСМИ
В российском Санкт-Петербурге часть города осталась без электроснабжения, сообщают местные медиа. О причине этого явления официальной информации нет, но в соцсетях пишут о "громком хлопке".
Электроснабжение пропало в Пушкинском районе родного города российского диктатора Владимира Путина. Издание Фонтанка перечисляет ряд улиц и проспектов, которые на момент публикации полностью лишены энергопитания. Расположенные на них магазины не работают, светофоры отключены.
Также электричество отключалось в аэропорту Пулково, однако там было практически сразу включено питание от резервных источников.
Пользователи соцсетей связывают отключение электричества с громким "хлопком". Подтверждения этой информации нет.
Сообщается также, что местным жителям, которые обращаются в аварийные службы, отвечают, что ремонтные работы будут закончены "поздно ночью".
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