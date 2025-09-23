У США усунули загрозу телекомунікаціям у районі ООН, здатну відключити зв'язок

Секретна служба попередила про хаос у Нью-Йорку, який могла б викликати мережа, якби її не чіпали

Генасамблея ООН (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Поки близько 150 світових лідерів готувалися до висадки на Мангеттені на Генеральній Асамблеї ООН, Секретна служба США непомітно демонтувала гігантську приховану телекомунікаційну мережу в Нью-Йорку. Про це повідомило агентство Associated Press.

За словами слідчих, ця система могла вивести з ладу вежі стільникового зв'язку, заглушити дзвінки в службу 911 і створити хаос у мережах у той самий момент, коли місто було найвразливішим.

Кеш, що складається з понад 300 SIM-серверів, заповнених більш ніж 100 000 SIM-карт і зосереджених у радіусі 35 миль від ООН, є однією з наймасштабніших загроз зв'язку, виявлених на території США. Слідчі попереджають, що система могла призвести до відключення стільникового зв'язку в місті, яке використовує його не тільки в повсякденному житті, а й для реагування на надзвичайні ситуації та боротьби з тероризмом.

Посадовці зазначили, що ця операція, яка відбулася на тлі того, що іноземні лідери заповнили готелі в центрі міста, а кортежі переповнили Мангеттен, висвітлює новий рубіж ризику: змови, спрямовані на невидиму інфраструктуру, яка забезпечує зв'язок сучасного міста.

Мережу було виявлено в рамках ширшого розслідування Секретної служби щодо телекомунікаційних загроз, спрямованих проти високопосадовців уряду. Розташовані на кількох сайтах, сервери функціонували як банки фальшивих мобільних телефонів, здатні генерувати масові дзвінки та текстові повідомлення, перевантажувати локальні мережі та маскувати злочинців із зашифрованим зв'язком, уточнили посадовці.

Агент пояснив, що ця система здатна вивести з ладу вежі стільникового зв’язку.

"Не можна надсилати текстові повідомлення, не можна користуватися мобільним телефоном. А якщо додати до цього якийсь інший захід, пов'язаний із Генеральною Асамблеєю ООН, то, знаєте, дайте волю уяві, це може мати катастрофічні наслідки для міста", – додав він.

Чиновники заявили, що не виявили прямої змови з метою зриву роботи Генасамблеї ООН.

Криміналістична експертиза все ще перебуває на ранній стадії, але агенти вважають, що злочинці з певних країн використовували систему для відправлення зашифрованих повідомлень організованим злочинним угрупованням, картелям і терористичним організаціям. Влада не розкриває інформацію про конкретні державні або злочинні угруповання, пов'язані з мережею.

Коли агенти зайшли на об'єкти, вони виявили ряди серверів і полиць, забитих SIM-картами. За словами слідчих, понад 100 000 вже були активними, але також була велика кількість пристроїв, які очікували розгортання, що свідчить про те, що оператори готувалися подвоїти або навіть потроїти пропускну здатність мережі.

Один з агентів описав це як добре фінансоване, високоорганізоване підприємство, вартість обладнання та SIM-карт становила мільйони доларів. Він зазначив, що під час операції можна було відправляти до 30 млн текстових повідомлень на хвилину.

Секретна служба попередила про хаос, який могла б викликати мережа, якби її не чіпали. Агент порівняв потенційні наслідки з відключеннями стільникового зв'язку після терактів 11 вересня і вибухів на Бостонському марафоні, коли мережі вийшли з ладу через перевантаження. У цьому випадку, за його словами, зловмисники могли б примусово відключити таку мережу в будь-який зручний для них час.

22 вересня у Білому домі повідомили, що у вівторок Трамп виступить на Генасамблеї ООН із "важливою промовою". Також він проведе низку зустрічей із закордонними лідерами.

Того самого дня американські поліціянти заблокували дорогу Макрону після його виступу в штаб-квартирі ООН через те, що кортеж Трампа проїжджав через Нью-Йорк.