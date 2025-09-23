В США устранили угрозу телекоммуникациям в районе ООН, способную отключить связь

Секретная служба предупредила о хаосе в Нью-Йорке, который могла бы вызвать сеть, если бы ее не трогали

Генассамблея ООН (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Пока около 150 мировых лидеров готовились к высадке на Манхэттене на Генеральной Ассамблее ООН, Секретная служба США незаметно демонтировала гигантскую скрытую телекоммуникационную сеть в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам следователей, эта система могла вывести из строя вышки сотовой связи, заглушить звонки в службу 911 и создать хаос в сетях в тот самый момент, когда город был наиболее уязвимым.

Кэш, состоящий из более 300 SIM-серверов, заполненных более чем 100 000 SIM-карт и сосредоточенных в радиусе 35 миль от ООН, является одной из самых масштабных угроз связи, обнаруженных на территории США. Следователи предупреждают, что система могла привести к отключению сотовой связи в городе, который использует ее не только в повседневной жизни, но и для реагирования на чрезвычайные ситуации и борьбы с терроризмом.

Чиновники отметили, что эта операция, состоявшаяся на фоне того, что иностранные лидеры заполнили отели в центре города, а кортежи переполнили Манхэттен, освещает новый рубеж риска: заговоры, направленные на невидимую инфраструктуру, которая обеспечивает связь современного города.

Сеть была обнаружена в рамках более широкого расследования Секретной службы относительно телекоммуникационных угроз, направленных против высокопоставленных чиновников правительства. Расположенные на нескольких сайтах, серверы функционировали как банки фальшивых мобильных телефонов, способные генерировать массовые звонки и текстовые сообщения, перегружать локальные сети и маскировать преступников с зашифрованной связью, уточнили чиновники.

Агент объяснил, что эта система способна вывести из строя вышки сотовой связи.

"Нельзя отправлять текстовые сообщения, нельзя пользоваться мобильным телефоном. А если добавить к этому какое-то другое мероприятие, связанное с Генеральной Ассамблеей ООН, то, знаете, дайте волю воображению, это может иметь катастрофические последствия для города", – добавил он.

Чиновники заявили, что не обнаружили прямого сговора с целью срыва работы Генассамблеи ООН.

Криминалистическая экспертиза все еще находится на ранней стадии, но агенты считают, что преступники из определенных стран использовали систему для отправки зашифрованных сообщений организованным преступным группировкам, картелям и террористическим организациям. Власти не раскрывают информацию о конкретных государственных или преступных группировках, связанных с сетью.

Когда агенты зашли на объекты, они обнаружили ряды серверов и полок, забитых SIM-картами. По словам следователей, более 100 000 уже были активными, но также было большое количество устройств, ожидавших развертывания, что свидетельствует о том, что операторы готовились удвоить или даже утроить пропускную способность сети.

Один из агентов описал это как хорошо финансируемое, высокоорганизованное предприятие, стоимость оборудования и SIM-карт составила миллионы долларов. Он отметил, что в ходе операции можно было отправлять до 30 млн текстовых сообщений в минуту.

Секретная служба предупредила о хаосе, который могла бы вызвать сеть, если бы ее не трогали. Агент сравнил потенциальные последствия с отключениями сотовой связи после терактов 11 сентября и взрывов на Бостонском марафоне, когда сети вышли из строя из-за перегрузки. В этом случае, по его словам, злоумышленники могли бы принудительно отключить такую сеть в любое удобное для них время.

22 сентября в Белом доме сообщили, что во вторник Трамп выступит на Генассамблее ООН с "важной речью". Также он проведет ряд встреч с зарубежными лидерами.

В тот же день американские полицейские заблокировали дорогу Макрону после его выступления в штаб-квартире ООН из-за того, что кортеж Трампа проезжал через Нью-Йорк.